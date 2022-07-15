17 411 преступлений зарегистрировано по линии МВД и прокуратуры Азербайджана за шесть месяцев этого года. Об этом на заседании коллегии МВД, посвященной итогам полугодия и состоявшейся 15 июля, заявил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов, сообщает Minval.az.

По его словам, 84% от общего числа преступлений – это менее тяжкие и не представляющие большой общественной опасности деяния. Обеспечено раскрытие 90,2% преступлений. В результате совместной с органами прокуратуры деятельности по «горячим следам» раскрыто 1207 преступлений, а также 233 давних злодеяния. Предотвращено 4 832 правонарушения, задержано 2 685 человек, объявленных в уголовный розыск, в том числе 295 человек, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Обеспечено возмещение 89,2% ущерба, нанесенного государству, юридическим и физическим лицам.

Обезврежено 473 преступные группировки, выявлено 125 фактов незаконного хранения огнестрельного оружия.

За отчетный период из незаконного оборота изъято 1 тонна 975 килограммов наркотиков и психотропных веществ, что на 132 килограмма больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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