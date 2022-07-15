ООО «Azercell Telekom» представляет свои новинки в ходе визитов в разные регионы страны!

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», Azercell на этот раз радует своих абонентов, проживающих в регионах.

Начиная с 12 июля лидирующий оператор мобильной связи в ходе визитов в разные регионы нашей страны, проходящих под лозунгом «Ближе к регионам!», предоставляет населению подробную информацию о новых продуктах и инновационных услугах компании.

Серия мероприятий также подразумевает проведение различных игр, в рамках которых абоненты получают интересные подарки и предложения. Следует отметить, что первые мероприятия в рамках этой кампании уже прошли в Хачмазе и Гусарах.

Azercell стремится предоставить равные возможности всем своим абонентам. Так, в период проведения акции пользователи социальных сетей могут выиграть подарочный интернет-пакет, приняв участие в конкурсе, проводимом на официальной странице компании в Instagram.

Следите за страницей компании в социальных сетях и ждите Azercell в родном регионе!