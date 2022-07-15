Интересное событие, так как руководители специальных служб США редко наведываются в наш регион. Традиционно в США нашим регионом занимаются Государственный Департамент и в некоторой степени Пентагон. Об этом в своем Telegram написал политолог Фархад Мамедов, комментируя сообщение о необъявленном визите в Ереван директора ЦРУ Уильям Бернс:

«Кстати, траектория визита также интересна: будет ли это региональный визит во все страны Южного Кавказа или только в Армению?!

Для США в регионе Южного Кавказа Армения интересна по четырем направлениям, три из которых объективные, одно субъективное…

Из объективных:

— после прихода к власти Пашиняна появилась возможность развернуть Армению лицом к Западу, а к России задом… ну или боком, кому как нравится…

— в Армении крупнейшее посольство в регионе, одно из самых крупных в мире. При закрытых границах с Турцией и Азербайджаном, а также с дружественной для США Грузии, это посольство осуществляет деятельность по направлению Ирана. В этом контексте ЦРУ может даже обладает большим количеством сотрудников в посольстве в Армении, нежели Госдепартамент. Армянская диаспора в Иране, водители грузовиков, иранские туристы являются информаторами американских спецслужб. Ну и за российской базой присматривают, так местные уборщицы, водители, повара — все на счету…

— Армения стала лидером по приему убежавших из России диссидентов и различных фирм в ИТ сфере, которые могут представлять интерес для спецслужб США в направлении антироссийской деятельности.

Из субъективного:

— армянская диаспора в США и их лоббистские организации создают миф о том, что поддержка Армении является составной частью национальных интересов США.

Итак, визит шефа ЦРУ в страну-союзницу России — это удар поддых. Если учитывать, что пророссийские СМИ осветили данный визит первыми, то складывается ощущение, что вчерашний визит посла России в Шушу это ответка на сегодняшний визит…

Если этот визит действительно состоится и будут проведены встречи, поди поверь после этого Пашиняну, даже если он с объяснительной будет звонить президенту России.

Ну и в завершении… почему то вспомнил процесс подписания Цюрихских протоколов, когда Лавров послал Налбандяну записку: «Эдик подписывай!»… Интересно, какую записку принес с собой Бернс… Поймем уже по поведению премьер-министра Армении».