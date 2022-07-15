Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «за заслуги перед Отечеством» IV степени журналиста Владимира Соловьева.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Да, черные времена пришли в Вату, страна погрузилась в смердящую тьму. Главное, чтобы они там наглухо самоизолировались и начали пожирать друг дружку, лет через 5-6 может покажется свет в конце туннеля.