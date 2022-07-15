Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии оштрафовала азербайджанскую нефтегазовую компанию SOCAR на 50 тысяч лари (17,5 тысячи долларов) из-за просрочки подачи документации.

«ООО «Сокар Газ Экспорт-Импорт» не выполнила обязательства, предусмотренные «Правилам мониторинга и отчетности энергетического рынка» и не предоставила регулирующей комиссии информацию о деятельности в установленные сроки», — сообщили в комиссии.

Как отмечается, SOCAR предупредили, что в случае повторного нарушения на компанию будет наложен штраф в двойном размере.