За все время войны украинская армия несла наибольшие потери в мае, когда в день погибали до 100 военных.

Об этом заявил «Би-би-си» министр обороны Украины Алексей Резников.

«У меня есть данные [о погибших], но я не могу их обнародовать, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они значительно отличаются от огромных потерь врага. Самый большой пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне — имелись в виду именно эти данные.

Тогда преимущество врага было самым большим, особенно на Донбасском направлении — они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать, у нас не было столько снарядов. В мае действительно до 100 ребят [в день], к сожалению, погибали, и до 300-400 были ранены», — заявил он.

Алексей Резников добавил, что, когда у Вооруженных сил Украины появились западные артиллерийские орудия, «картина боя начала очень существенно меняться», а с острова Змеиный российские военные ушли, «сверкая пятками».