В Армении в зале суда умер экс-КВНщик, режиссёр Армен Григорян.

Как пишут ереванские СМИ, скорая подъехала к суду, когда Григорян был уже мертв. Медики пытались восстановить работу сердца, однако их усилия были тщетными.

Григорян потерял сознание во время судебного заседания в суде Кентрон, на котором рассматривалось уголовное дело, возбужденное в его отношении.

Он был арестован в мае этого года по обвинению в публичном унижении национального достоинства граждан. По версии следствия, в одном из интервью продюсер и общественный деятель унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской областей, поставив под сомнение их национальную принадлежность. В одном из интервью, которое, по словам самого Григоряна, он дал несколько лет назад, продюсер заявил, что жители горных районов – чистокровные армяне, а жители долин – «полукровки и наполовину турки».