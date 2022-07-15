Экстремальная жара, установившаяся в Испании, за два дня привела к смерти 43 человек. Об этом сообщил в пятницу телеканал Telecinco.

По его информации, Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву королевства, подсчитал, что за 10 и 11 июля в Испании умерли 43 человека вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха. Как передает телеканал Antena 3, большинство — лица старше 75 лет.

В июне в королевстве было зафиксировано 829 смертей, связанных с жаркой погодой, в июле — 111, отмечает ТАСС.

Государственное метеорологическое агентство Испании из-за жары повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в ряде провинций уровень тревоги повышен до самого высокого — красного (чрезвычайная опасность). Температура воздуха может достигнуть почти 45 градусов.