Новая правительственная коалиция Эстонии захотела убрать русский язык из школ и детских садов, сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.
К 1 ноября коалиция собирается провести через парламент закон «О переходе на эстоноязычное образование». «Цель заключается в том, чтобы дети, у которых разные родные языки, учились на эстонском языке и в эстоноязычной среде», — сказано в сообщении в соглашении партии Отечество и Социал-демократической партии — из них планируется сформировать новое коалиционное правительство.
Супер. Не нужно создавать потомкам оккупантов условия, при которых они будут еще больше подрывать национальную безопасность Прибалтики. Не воспринимают эстонский своим родным языком?, скатертью дорожка туда, где есть ваш родной язык.