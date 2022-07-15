По сравнению с предыдущими месяцами в настоящее время мы наблюдаем рост случаев заражения коронавирусом. Для того, чтобы случаи заражения не достигли угрожающего уровня, мы и впредь должны соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию.

Об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев, сообщает Report.

«Во избежание новой волны коронавируса советую гражданам продолжать следовать правилам личной гигиены и избегать мест большого скопления людей без крайней необходимости. Помимо этого, советую нашим гражданам использовать защитные маски в закрытых помещениях и в переполненном общественном транспорте», — сказал Гулиев.