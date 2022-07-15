Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что глава государства Готабая Раджапакса официально покинул свой пост, передает News First. По его словам, он получил письмо президента об отставке, чего требовала конституция республики.

«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — отметил Абеивардена, также добавив, что теперь в Шри-Ланке начинается конституционный процесс избрания нового президента.

Как уточнил спикер парламента страны, до определения нового главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр. Абеивардена подчеркнул, что рассчитывает на оперативное завершение процесса избрания следующего президента Шри-Ланки и призвал общественность позволить депутатам действовать независимо и в «мирной обстановке».