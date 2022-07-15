Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар России по Виннице.

«Генеральный секретарь потрясён сегодняшним ракетным обстрелом города Винница в центральной части Украины, в результате которого, по сообщениям, погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе трое детей, и более 100 человек получили ранения.

Генеральный секретарь осуждает любые нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру и вновь призывает к ответственности за такие нарушения», — говорится в заявлении генсека ООН, распространённом его заместителем Фарханом Хаком.