Иран жестко отреагирует на любые действия со стороны США и Израиля, если они будут направлены против Тегерана, заявил иранский президент Эбрахим Раиси.

«Любое ошибочное действие американцев и их союзников в регионе и мире будет встречено нашим жестким ответом, который вызовет у них сожаление», — приводит агентство Associated Press слова президента.

По словам Раиси, США и «их региональные союзники» несут ответственность за нестабильность в регионе. Он отметил, что Израиль «никогда не сможет иметь нормальные отношения (со странами) в регионе».