Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

«Я скажу ему (Зеленскому) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу», — заявил Болсонару.

При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.

В свое время между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца, напоминает РБК.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Болсонару запланирован на понедельник, 18 июля.