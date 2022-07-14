В России с 1 октября этого года могут ввести запрет на въезд грузовиков из Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, которые знакомы с разработкой соответствующих документов.

«Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа», — рассказал один из них.

Как сообщили информагентству, сейчас Минсельхоз совместно с Минпромторгом подготавливают перечень товаров, которые можно будет перевозить. Пока в министерствах официально не прокомментировали появившуюся информацию.