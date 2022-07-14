Бывший президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить о своем участии в следующих выборах главы вашингтонской администрации, которые пройдут в ноябре 2024 года. Об этом газета The Washington Post пишет в четверг со ссылкой на двух советников республиканца, имена которых не называются.

Как отмечает газета, Трамп уже начал обсуждать с помощниками вопрос о том, кто займется его предвыборной кампанией, а также проводить встречи со спонсорами, которые потенциально будут ее финансировать. Один из представителей окружения также заявил изданию, что, по его мнению, Трамп с вероятностью в 70% объявит о намерении побороться за президентское кресло до промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь текущего года. Еще несколько приближенных бывшего главы Белого дома считают, что о выдвижении своей кандидатуры Трамп может сообщить и раньше сентября.

При этом, отмечает The Washington Post, некоторые однопартийцы выступают против того, чтобы Трамп слишком рано объявлял о своем участии в президентской гонке, опасаясь, что это отрицательно скажется на исходе промежуточных выборов, а общественность в случае неудачи республиканцев в борьбе за Конгресс возложит ответственность на самого Трампа. «Из всех эгоистичных поступков, которые он совершает каждую минуту, этот будет наиболее эгоистичным», — заявил газете один из стратегов Республиканской партии.