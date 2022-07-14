Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Об этом сообщается в «Твиттере» офиса главы государства.

Согласно заявлению, лидер страны не приветствовал решение премьера и призвал его выступить перед парламентом, чтобы дать собственную оценку ситуации.

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Глава правительства Италии Марио Драги объявил, что подает в отставку со своего поста. Как сообщила в четверг его пресс-служба, Драги сообщил на заседании Совмина, что передаст соответствующее заявление главе государства — президенту Серджо Маттарелле.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики», — цитирует его заявление пресс-служба правительства.