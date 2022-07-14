«Франция поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий». С данным заявлением выступил посол Франции в Азербайджане​ Закари Гросс.

По словам дипломата, французская сторона сотрудничает с ANAMA в этом вопросе, оказывает поддержку в поставках оборудования по разминированию.

«К сожалению, несмотря на это мины продолжают уносить жизни людей», — сказал посол.

З.Гросс высоко оценил сотрудничество между Францией и Азербайджаном, добавив, что страны укрепляют сотрудничество «во имя дальнейшего укрепления стабильности и процветания».