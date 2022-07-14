Индийское информационное агентство АНИ сообщило, что первый случай оспы обезьян у человека зарегистрирован в Индии у жителя штата Керала.

Заболевший недавно вернулся из ОАЭ, его госпитализировали сразу после появления симптомов оспы обезьян, в больнице диагноз подтвердился. Индийские власти предпринимают все рекомендованные ВОЗ меры ограничений, чтобы не допустить распространения инфекции.

Оспа обезьян – не новая инфекция. Много лет она считалась характерной для Центральной Африки и не распространялась за ее пределы. Ее переносчиками являются приматы, но заболевание может передаваться и человеку воздушно-капельным путем. В последние месяцы заболевание начало распространяться в Европе и США. Симптомы оспы обезьян – сыпь, боли во всем теле и лихорадка. В запущенном состоянии она может привести к смерти человека.