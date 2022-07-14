Информация о потерях Украины на войне является государственной тайной. Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр

По её словам, данные не раскрываются, чтобы РФ не смогла использовать эту информацию в собственных целях.

Чиновница призвала не распространять непроверенные данные о числе погибших и других потерях армии:

«Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения».