Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о готовности стран свободного мира применить силу против Ирана для остановки его ядерной программы.

Об этом Лапид сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Израильский премьер считает, что «дипломатия не остановит» Тегеран. По его мнению, остановить Иран может «осознание, что свободный мир готов применить силу» в том случае, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.

«Свободный мир готов применить силу. Единственная возможность остановить их — продемонстрировать внятную военную угрозу», — цитирует его РИА Новости.