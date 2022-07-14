Гражданин Турции Ялпири Йылдырай (1987 г.р.) подорвался на мине на территории освобожденного от оккупации села Тагаверд Ходжавендского района. Об этом Minval.az сообщили в органах прокуратуры.

Происшествие имело место 14 июля, в два часа дня во время ремонтно-строительных работ. По предварительным данным, Ялпири Йылдырай работает водителем экскаватора в строительной компании. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Прокуратура Ходжавендского района приступила к расследованию.