С начала войны в Украине Россия проводит агрессивную политику не только по отношению к Западу, но и по отношению к своим союзникам. Об этом заявил казахстанский политолог Досим Сатпаев изданию BILD.

«Она постоянно переходит границы в отношениях со своими соседями, игнорирует их экономические интересы и тем самым провоцирует ответные реакции. Например, в рамках Евразийского экономического союза Россия в одностороннем порядке, не спрашивая нас, решила ограничить экспорт пшеницы. Я бы больше не называл отношения между Россией и Казахстаном дружественными. Они будут только ухудшаться».

«Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что Казахстан останется союзником», — говорит Досим Сатпаев. «Но мы знаем, по крайней мере, после нападения на Украину, что такие заявления всегда следует подвергать сомнению».