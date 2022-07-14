Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии французским СМИ.

Он также заявил, что «весьма пессимистичен» в вопросе перспектив конфликта.

«Лето, начало осени, несомненно, будет очень тяжелым, очень тяжелым», — заявил он, в частности, имея ввиду ситуацию на Донбассе.

Тем не менее он пообещал, что «Франция всегда сможет помочь Украине», и заверил, что «сделает все, чтобы остановить военные действия России».