Президент США Джо Байден публично выразил несогласие с мнением премьер-министр Яира Лапида о том, что дипломатия не остановит ядерную программу Ирана, пишет портал Mignews.

«Я продолжаю верить, что дипломатия — лучший способ», — говорит он.

В то же время, Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки «железно привержены безопасности Израиля».

«Мы позаботимся о том, чтобы Израиль мог защитить себя сам», — подчеркнул американский лидер.

Байден отметил, что США будут «продолжать работать над достижением мира между Израилем и палестинцами путем переговоров».

Он говорит, что «Израиль должен оставаться независимым, демократическим еврейским государством».

«Лучшим способом достижения этого остается решение о двух государствах для двух народов, оба из которых имеют глубокие и древние корни на этой земле», — резюмировал американский президент.