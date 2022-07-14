14 июля, около 13:00 в прокуратуру Тертерского района поступила информация об убийстве Лейлы Мустафаевой (1982 г.р.) у дороги Тертер-Шихарх, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

В ходе расследования установлено, что Агиль Мустафаев (1996 г.р.) умышленно убил сестру — Лейлу Мустафаеву. Он нанес ей ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Агиль Мустафаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.