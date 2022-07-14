«Сегодня ночью ВСУ спросят их (РФ – ред.) за Винницу, Николаев и Харьков… Мы будем бить по ним. Они по нам…». Об этом написал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

Однако, продолжил он, «разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб, они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или – непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове».

Алексей Арестович подчеркнул, что стрельба крылатыми ракетами по центру города днём – «это не просто нарушение правил войны – это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой».