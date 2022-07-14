12 человек погибли, около 30 пострадали после обстрела в Виннице.

Пострадали также стоящие рядом Дом офицеров и жилые дома. Огонь перекинулся на автостоянку, горят около 50 авто.

На удар отреагировал президент Владимир Зеленский и опубликовал в своем Tg-канале видео последствий:

«Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?

Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист».