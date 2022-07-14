Обнародован прогноз погоды на 15 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. В течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем-32-37° тепла, в Баку ночью-25-27° тепла, днем-34-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55 %.

В районах Азербайджана будет дождливая погода. Ночью и утром в восточных районах зоны Большого Кавказа вероятны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 26-31° тепла.