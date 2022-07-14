14 июля в Шуше начались Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Союзом писателей Азербайджана.

Дни поэзии Вагифа, имеющие 40-летнюю традицию, после освобождения Шуши уже во 2-й раз вновь проводятся в культурной столице Азербайджана, сообщает АПА.

В Днях поэзии принимают участие деятели культуры и искусства, члены Союза писателей Азербайджана, молодые писатели, поэты и ветераны. Дни поэзии начались 14 июля с книжной выставки перед гостиницей «Карабах».

В ближайшие часы состоится официальное открытие мероприятия и концерт-спектакль.