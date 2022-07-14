Президент США Джо Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида во время их встречи в Иерусалиме 14 июля увеличить военную помощь Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на официальные лица США.

По данным портала, во время встречи Байден и Лапид также обсудят Иран, израильско-палестинский конфликт и процесс нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами, в основном Саудовской Аравией.

«Мы довольны новой помощью, о которой Израиль объявил в последние дни, но у Украины есть особые потребности, о которых мы собираемся поговорить с израильтянами», — сказал представитель США журналистам.

Как добавили в Axios, ранее министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил поставку дополнительного оборудования Украине. Поставка будет включать 1500 касок, 1500 защитных жилетов, сотни защитных костюмов для разминирования, 1000 противогазов и другое снаряжение. До этого Израиль не осуществлял поставки вооружения на Украину.