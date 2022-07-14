Армения продолжает вести «игру на обострение» на государственной границе с Азербайджаном. Сообщения об обстрелах позиций азербайджанской армии поступают с тревожной регулярностью. Ответным огнем вражеская активность подавляется, потерь среди азербайджанских военнослужащих нет.

Но, во-первых, игры с огнем у границы — это априори очень опасно. А во-вторых, и «в-главных», провокационная возня на границе сопровождается весьма опасными заявлениями политической верхушки. Так, заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян, выйдя к журналистам, весьма своеобразно прокомментировал участившиеся инциденты: дескать, наша (то есть армянская — Minval) граница изменилась, учтите, что изменилась вся линия границы, и добавил: «Не исключается, что в других местах тоже будут выстрелы. Бывали недели, когда выстрелы звучали каждый день».

Здесь при известной политической наивности еще можно было бы изобрести успокаивающее толкование. Но еще в конце июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью греческой «Катимерини» стращал слабонервную публику: «В настоящее время, когда внимание всего мира приковано к Украине, Азербайджан в любой момент может предпринять попытку начать масштабную провокацию. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество предприняло действенные шаги по предотвращению попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказе». В переводе: ту самую широкомасштабную провокацию, очевидно, замышляет Армения. И уже готовит общественное мнение к попыткам валить с больной головы на здоровую. И самое главное, здесь опять призывают мировое сообщество дружно «повиснуть на руках» у Азербайджана и обеспечить Армении желанный перевес.

И это не единственный «сигнал тревоги». О новой войне рассуждают политологи, эксперты, оппозиционные депутаты… И, наконец, есть еще одно обстоятельство: Армению, мягко выражаясь, не очень радует ситуация на переговорах. Где приходится обсуждать делимитацию и демаркацию границ, а значит, опять терять незаконно «приармяненные» азербайджанские территории, готовиться к возвращению под контроль Азербайджана города Лачин и села Забух, и самое главное, нет никаких шансов вернуть в повестку дня ни «статус Карабаха», ни еще что-нибудь в том же роде. В Ереване начинают понимать: мириться придется на условиях Азербайджана, и это не тот случай, когда потом в самой Армении встретят цветами и аплодисментами.

И что же — в Армении опять задумали «перевернуть доску» и предпочесть войну невыгодным для себя переговорам? Именно так вел себя официальный Ереван накануне 44-дневной войны. И что же — там задумали повторить? Позабыв на минуточку 44 дня непрерывного наступления и собственный разгром? Есть старое правило, что генералы часто готовятся к прошлой войне, но чтобы мыслить категориями позапрошлой?

Но в Армении своя специфика. Во-первых, здесь по-прежнему живут обещаниями времен кануна первой мировой войны, пребывают в полной уверенности, что многие страны несут перед «маленькой, но гордой многострадальной Арменией» особые обязательства и не желают видеть в упор, что на фоне украинской войны возможным «внешним заказчикам» противостояния с Азербайджаном просто не до капризов Армении. А во-вторых, местная элита, как бы повежливее выразиться, не очень-то блещет умением делать выводы из полученных оплеух, тумаков и пинков. Совсем недавно в Армении не сделали выводов из апрельских боев 2016 года. Военные эксперты говорили о росте потенциала Азербайджана, о том, что Баку вывел на передний край совсем другую армию… А в Ереване твердили, как мантру, что «мы уничтожили спецназ «Яшма»», что «у Азербайджана был один подготовленный полк, и мы его разбили», и вообще, если бы военные действия не были остановлены по инициативе России, наши «зинворы» уже бы пили чай в Баку. И так поверили в этот пиар, что через четыре года начали новую войну — и проиграли ее. А теперь с благоговением внимают экспертам типа вице-президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константина Сивкова, который еще по горячим следам 44-дневной войны убеждал всех и вся, будто бы в Карабахе имела место «боевая ничья», якобы Армения не проиграла и т.д. А в такой ситуации в Ереване действительно могут попытаться раздуть в регионе новый конфликт.

И с учетом этих планов уже горькой насмешкой выглядит инициатива генпрокурора Армении Артура Давтяна установить в этой «стране победившей шашлычной демократии» жесткий контроль над информационными потоками в Сети и создать структуру по типу российского Роскомнадзора. Судя по всему, определенная часть армянской политической верхушки уже готовится к тому, чтобы изолировать армянскую аудиторию от реальной информации и к запуску фейков уровня «я сейчас нахожусь в Горисе, и тут нет ни одного азербайджанца».

Иногда политическая дальновидность по-еревански может выглядеть и так.

Нурани