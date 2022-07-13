В Польше стартовал сбор средств на двадцать дронов-камикадзе Warmate для ВСУ.

На данный момент было отправлено 29525 злотых от 309 человек. В описании кампании сказано, что организационные вопросы возьмет на себя производитель Warmate — WB Electronics. Польская фирма позаботится о контрактах, транспортировке и передаче оборудования представителям ВСУ.

«Польские беспилотники присутствовали [на поле боя] с начала российского вторжения и получили положительные отзывы. Мы надеемся, что наша небольшая акция сделает что-то хорошее для Украины и продемонстрирует, что мы производим в стране беспилотники мирового класса», — написали авторы акции.