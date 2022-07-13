Серьезный шаг сделан в Стамбуле на встрече военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Об этом заявил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», — заявил генсек всемирной организации.

«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно, по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам». — добавил Гутерриш.

При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс».

Гутерриш полагает, что стороны могут достичь договоренности по экспорту зерна на следующей неделе.

Генсек ООН добавил, что готов поехать в Стамбул в случае договоренности по экспорту зерна.