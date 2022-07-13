На встрече по «зерновому вопросу» достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны Турции.

По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, были согласованы основные технические вопросы.

Отмечается, что принимать участие в работе центра будут представители всех сторон.

На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения «зернового вопроса».

На встрече ожидается подписание итогового документа по обсужденным вопросам.