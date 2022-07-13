Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече присутствовала также глава делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.

На встрече были затронуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, ситуация вокруг Карабаха, шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности. В частности, состоялся обмен мнениями о результатах трехсторонних встреч, состоявшихся в Сочи при посредничестве президента РФ, председателя Европейского совета в Брюсселе, и реализации достигнутых договоренностей.

Стороны коснулись также процесса урегулирования армяно-турецких отношений.