Российская Федерация должна освободить все временно захваченные территории Украины. Лишь в таком случае война будет завершенной.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Радио НВ».

«Если россияне покинет нашу землю, тогда мы сразу прекратим воевать. Но для этого враг должен отсюда убраться, со всех земель, которые у нас были зафиксированы после 1991 года. Это является аксиомой. Если он этого не сделает, то другого пути как военного у нас не будет. Никто кроме нас не будет заниматься освобождением нашей земли», — заявил Данилов.