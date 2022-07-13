Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, поскольку число смертей продолжает расти. Об этом сообщает Sky News.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что подвиды «Омикрона» продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.

На фоне увеличения числа заражений и госпитализаций, Гебрейесус призвал государства применить проверенные меры, такие как ношение масок.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на напряженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также беспокоит тенденция к увеличению числа смертей», — заявил глава ВОЗ.