Вблизи села Музаффароба Хачмазского района и сел Тезекенд — Дашлы Ятаг — Сохбетли Шабранского района продолжаются мероприятия по полному тушению взятых под контроль пожаров.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что жаркие и засушливые погодные условия и ветер препятствуют полной ликвидации пожара.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 1 вертолет, принадлежащий авиационному отряду МЧС, силы Государственной противопожарной службы, Северного регионального центра, Службы спасения особого риска, сотрудники Министерства внутренних дел и центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, а также соответствующая техника ИВ района.