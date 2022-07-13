У Украины нет другого пути, как защищать свое будущее, уверен мэр Киева Виталий Кличко. В интервью Дмитрию Гордону он поделился воспоминаниями о жизни в советское время и подчеркнул – не хочет, чтобы оно вернулось.

«Я жил в Советском Союзе. И одно могу сказать: я ни в коем случае не хочу возвращаться в прошлое. Я вижу будущее Украины исключительно как страны европейской, где есть ключевые ценности, права человека, где есть свобода слова, где есть демократия. Я не хочу в Советский Союз, где был один телевизионный канал, где о выезде за границу можно было только лишь мечтать, где нам рассказывали, что американцы хотят нас поработить… Можете себе представить? Я же в семье военного, коммуниста жил. Я помню тот момент, когда умер [глава СССР Леонид] Брежнев, я неделю плакал. От страха, что сейчас придут американцы и нас всех убьют. Американцы все не приходили и не приходили. Но это как раз показатель», – рассказал он.

Кличко отметил, что в СССР «слышали о Coca-Cola, но никто ее не пробовал».

«Мы были тогда замкнуты… Сейчас многие не помнят этого. Моя первая поездка за границу – так много обуви, так много продуктов питания… Для нас это было [шоком]… Мы ходили по супермаркетам, как в музеи», — добавил он.