Германский министр иностранных дел Анналена Бербок не видит никакой возможности вести с Россией какие-либо переговоры о завершении войны, а также отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений. Об этом она заявила в интервью Stern.

«О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов договориться даже с Красным крестом о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских?» – сказала министр.

По словам главы МИД ФРГ, у нее не было прямой связи с российским коллегой Сергеем Лавровым с начала большой войны. Как выразилась Бербок, ей хотелось бы сказать «ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире». Она усомнилась, что Лавров все еще имеет какие-то полномочия решать подобные вопросы, и отметила, что не знает его нынешней роли.