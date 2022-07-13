Военной помощи, которую США оказывают Украине, недостаточно чтобы достичь паритета в войне. Об этом пишет The Washington Times, ссылаясь на мнение американских военных экспертов.

Издание отмечает, что свежий пакет американской военной помощи для Украины на сумму 400 млн долларов стал уже пятнадцатым по счёту с августа 2021 года. Всего же за время правления администрации Джо Байдена, Соединённые Штаты передали Киеву военной помощи на сумму 8 млрд долларов.

«Как это связано с планами украинских военных? Каков конечный результат этого? Каковы ожидаемые последствия этого? Я могу сказать вам, что на это нет ответов. Если посмотреть на все это в совокупности, то это даже не малая доля того, что нужно Украине. Ни в коем случае этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию или даже позволить Украине достичь паритета. Пока не будет достигнут паритет, можно даже не говорить на тему закрепления патовой ситуации», — цитирует издание подполковника американской армии в отставке и научного сотрудника аналитического центра Defense Priorities Дэниэла Дэвиса.

The Washington Times также поднимает тему контроля и учёта переданной Украине военной помощи, упоминая о том, что в американском Конгрессе она становится всё более актуальной. В частности, о необходимости создания специального контролирующего органа в этой сфере заявляют сенаторы-республиканцы от штатов Юта и Луизиана Майк Ли и Джон Кеннеди.

Что касается темы возможности «исчерпания военных запасов США» в связи с помощью Украине, по данным издания она не имеет под собой практических оснований. На текущий момент, Соединённые Штаты достигли допустимого лимита лишь в вопросе передачи противотанковых ракетных комплексов Javelin. С остальными вооружениями подобных проблем нет.

Тем не менее, как отмечает The Washington Times, американские избиратели становятся всё более безразличны к войне в Украине.

«Мы отправляем много оборудования и находимся в процессе отправки большой финансовой помощи. Украина по-прежнему очень неэффективная, коррумпированная страна. Если люди (имеется ввиду население США) начнут видеть доказательства коррупции — олигархи станут покупать яхты на американские деньги — это подорвет поддержку», — цитирует издание другого отставного военного — полковника морской пехоты США Марка Канциана.