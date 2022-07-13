США решительно поддерживают нормализацию армяно-турецких отношений. Об этом в ответ на запрос радио «Голос Америки» заявили в Госдепартаменте США.

«Армяно-турецкий диалог обладает потенциалом для повышения региональной стабильности, предотвращения негативных влияний и ведет к большему экономическому развитию, выгодному для всех. Это особенно важно сегодня на фоне войны России в Украине. США готовы поддержать этот важный диалог в той форме, в которой обе стороны считают целесообразной», — отмечается в сообщении.