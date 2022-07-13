Армян в очередной раз обидели. И так «подло» с представителями «многострадальной» нации поступили не турки, не азербайджанцы, а западный мир.

Так, видеоплатформа YouTube заблокировала канал режиссера Тиграна Кеосаяна «Кеосаян daily». Об этом сообщила в Telegram его супруга, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

При этом подчеркнула, что самого Кеосаяна «не расстроило» данное известие. «Разумеется, без объяснения причин, как у них там в „сообществе“ принято. А он только рад», — добавила Симоньян.

Судя по всему, ни Кеосаяна, ни его благоверную Маргариту ничто не может расстроить. Ведь как получается: и Тигран, и Марго могут выливать ушаты грязи на всех, кто не согласен с линией партии и государства, а потом они же недоуменно пожимают плечами: «А что мы сделали?».

Мало того, эта парочка смеет указывать и грозить другим государствам. Симоньян не понимает причин «бана» Тиграна, в таком случае объясним. Причем, по фактам.

Начнем, пожалуй, с главы семейки Симоньян, а именно с Маргариты.

Итак, в период январских событий в Казахстане сия дама выступила с рядом требований к Казахстану.

-Крым — признать.

-Кириллицу — вернуть.

-Русский язык – второй государственный, как в Киргизии.

-Оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и как

-Выгнать антироссийские НКО.

-Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками.

Спустя некоторое время бездарный «пилорамник» Тигран Кеосаян, не желая отставать от супруги, оскорбил Казахстан.

Так, Кеосаяна возмутило, что в Казахстане не будет проведен парад, приуроченный к 9 мая.

«Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете? […] На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро*ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь», — сказал Кеосаян в эфире.

«Мир изменился, все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится. По крайней мере, я в это верю, потому что все – игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания. […] Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран и второй страной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону. А нам внимательно посмотреть – кто с нами, а кто нет», — добавил он.

После этого бреда Казахстан включил в список террористов Кеосаяна, а «пилорамный герой» обещал приехать в эту страну, несмотря за «черный список». Он и сегодня рад, судя по словам жены, но чему?

Маргарита Симоньян не понимает причин «бана», а мы на пальцах объяснили, что хамское поведение негоже даже для российских пропагандистов. Что же касается Кеосаяна, то ему действительно не стоит огорчаться. Его откровенно тупую передачу «Международную пилораму» в России еще долго будут смотреть. Спрос оправдывает предложение…

Фарид Теймурханлы