Илон Маск выступил против участия Дональда Трампа в президентских выборах в США.

Предприниматель считает, что бывший глава Белого дома «слишком стар, чтобы быть главой исполнительной власти чего-либо, не говоря уже о Соединённых Штатах».

Маск подчеркнул, что 76-летний Трамп не сможет исполнять обязанности американского президента в силу своего возраста. Он подсчитал, что в случае второго срока к концу правления Трампу будет уже 82 года.

«Я не испытываю ненависти к этому человеку. Но Трампу пора повесить шляпу на гвоздь и скрыться в лучах заходящего солнца», — написал 51-летний глава компании Tesla в Twitter.