Утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Британии и лидера консерваторов

По данным The Guardian, это:

1. Кеми Баденох, бывший министр по делам женщин.

2. Суэлла Браверман, генеральный атторней (представитель) Англии и Уэльса.

3. Джереми Хант, экс-глава МИД.

4. Пенни Мордонт, младший министр торговли.

5. Риши Сунак, экс-канцлер казначейства.

6. Лиз Трасс, глава МИД.

7. Том Тугендхат, депутат парламента.

8. Надхим Захави, канцлер казначейства.

Первый тур голосования состоится завтра между 13.30 и 15.30 по Гринвичу.