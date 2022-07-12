Утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Британии и лидера консерваторов
По данным The Guardian, это:
1. Кеми Баденох, бывший министр по делам женщин.
2. Суэлла Браверман, генеральный атторней (представитель) Англии и Уэльса.
3. Джереми Хант, экс-глава МИД.
4. Пенни Мордонт, младший министр торговли.
5. Риши Сунак, экс-канцлер казначейства.
6. Лиз Трасс, глава МИД.
7. Том Тугендхат, депутат парламента.
8. Надхим Захави, канцлер казначейства.
Первый тур голосования состоится завтра между 13.30 и 15.30 по Гринвичу.
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