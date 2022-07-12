В распоряжении издания «Медуза» оказались результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного в конце июня 2022 года по заказу администрации президента РФ.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Одни говорят, что боевые действия в Украине нужно остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе — первая или вторая?»

Из документов, которые есть у «Медузы», следует, что 30% ответивших на этот вопрос ВЦИОМ считают, что «боевые действия на Украине» нужно «остановить как можно скорее». Еще 13% затруднились ответить; 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать. По результатам этого же опроса, в возрастной группе 18–24 года за прекращение войны выступают 56%, а за продолжение — только 19%.

Среди россиян 25–34 лет окончание войны поддерживают 43%, продолжение боевых действий — 41%. В целом чем старше респонденты, тем больше они поддерживают войну. Например, среди респондентов старше 60 лет за продолжение вторжения высказались 72% опрошенных.

Больше всего сторонников продолжения войны в регионах — 62%, в Москве и Санкт-Петербурге, судя по данным закрытого опроса, прекращения боевых действий хотят около 40% респондентов, а 48% выступают за их продолжение.

Среди «активных пользователей интернета» за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% — за их продолжение. Зато среди телеаудитории сторонников завершения военного конфликта только 22%, 68% таких респондентов выступают за его продолжение.

Открыто эти данные ВЦИОМ не публикует.