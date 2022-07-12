Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что число погибших в результате ракетного удара российских войск по городку Часов Яр выросло до 45 человек.

По словам Кириленко, разбор руин жилой пятиэтажки продолжается, в нем участвуют 57 спасателей и восемь единиц техники.

Ракетный удар по Часову Яру был нанесен 9 июля. Среди погибших в разрушенной пятиэтажке – девятилетний ребенок.

Российское минобороны отчиталось, что нанесло удар по расположению украинской военной части, и в результате, по заявлению российского оборонного ведомства, были убиты 300 «националистов».