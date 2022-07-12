Производитель конструкторов LEGO полностью прекращает работу в России.

Lego также разрывает отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в России. Бывший партнер компании прокомментировал «Известиям» решение производителя конструкторов уйти с российского рынка.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией LEGO. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек. Магазины компании продолжают продавать тот товар, который есть в наличии», — сообщили в Inventive Retail Group.