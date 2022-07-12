Телефонный разговор Пашинян-Эрдоган является еще одним важным шагом в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, заявил в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Он сообщил, что премьер-министр Армении и президент Турции подробно обсудили вопросы открытия границы для граждан третьих стран и перевозки грузов. «Думаю, что в будущем можно будет открыть границу и для граждан Армении и Турции», — сказал он, добавив, что в ходе телефонной беседы обсуждался вопрос, как интенсивнее продвигаться в этих вопросах.

Говоря о том, что в экспертных кругах выдвигается тезис о том, что возможность открытия армяно-турецкой границы для граждан третьих стран «откроет возможность» для азербайджанцев, и когда говорят граждане третьих стран, имеют в виду азербайджанцев, Армен Григорян сказал, что это из жанра догадок.

На вопрос, почему представители Армении и Турции встречаются в третьих странах, а не в Армении или Турции, секретарь Совбеза выразил надежду, что после телефонного разговора Пашиняна и Эрдогана можно будет проводить эти встречи и в Армении, и в Турции .

Григорян также отметил, что Армения информирует всех своих партнеров о процессе нормализации армяно-турецких отношений. «Поскольку Российская Федерация была вовлечена с самого начала, они в курсе всего процесса и принимают участие в урегулировании этих отношений», — сказал он.